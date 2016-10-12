Ученые советуют спать на левой стороне кровати

Британские ученые выяснили, что самочувствие с утра зависит от того, на какой половине кровати человек провел ночь. Так, те, кто спят на левой стороне, отдыхают лучше, их сон обычно глубже, их реже мучает бессонница, они быстрее высыпаются.

Такие люди чаще с утра чувствуют себя полными сил и бодрыми, сообщает «Vista News».

А вот те, кто спят на правой стороне кровати чаще всего испытывают проблемы со сном.

Люди, отдающие предпочтение левой стороне кровати, на 4 процента чаще остальных просыпаются более бодрыми и с хорошим настроением, также на 9,5 процентов чаще они позитивно воспринимают даже самые сложные ситуации в жизни.