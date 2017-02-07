Ученые совершили прорыв в создании лекарства от лейкемии
Ученые приблизились к созданию лекарства от лейкемии: выяснилось, что склонность к заболеванию передается на генетическом уровне.
В ходе масштабных исследований эксперты установили, что риск развития заболевания связан с девятью участками ДНК. При этом пять из них направлены на борьбу с болезнью. В общей сложности на развитие болезни может воздействовать 41 изменение ДНК, - сообщают «Народные новости».
Ученые полагают, что открытый ими генетический аспект в развитии рака поможет замедлить течение болезни и даже остановить ее. Отмечается, что ежегодно в мире отмечается 3,5 тысячи человек, больных раком крови.
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