Ученые совершили прорыв в создании лекарства от лейкемии

Ученые приблизились к созданию лекарства от лейкемии: выяснилось, что склонность к заболеванию передается на генетическом уровне.

В ходе масштабных исследований эксперты установили, что риск развития заболевания связан с девятью участками ДНК. При этом пять из них направлены на борьбу с болезнью. В общей сложности на развитие болезни может воздействовать 41 изменение ДНК, - сообщают «Народные новости».

Ученые полагают, что открытый ими генетический аспект в развитии рака поможет замедлить течение болезни и даже остановить ее. Отмечается, что ежегодно в мире отмечается 3,5 тысячи человек, больных раком крови.