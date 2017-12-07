Ученые собрали из ДНК репродукцию «Джоконды»

В Калифорнийском университете разработали технологию, которая позволяет создавать самособирающиеся структуры из ДНК. В качестве примера ученые сложили самую маленькую репродукцию картины «Мона Лиза» Леонардо да Винчи.

Для воспроизведения портрета «Джоконды» ученым потребовалась одна длинная цепочка ДНК и несколько коротких. Маленькие цепочки подталкивают длинную, чтобы та принимала необходимую форму. Рисунок, который создается при складывании ДНК друг с другом, можно увидеть с помощью атомно-силового микроскопа, передает издание «Индикатор».

Воспроизведение картины Леонардо да Винчи стало возможным благодаря программе, которая делит изображение на участки и определяет последовательность ДНК, необходимую для воспроизведения рисунка.