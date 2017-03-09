Ученые смогут вырастить картошку на марсе
Ученые провели эксперимент в пустыне Пампа-де-Ла-Хойя в Перу, где образовали атмосферу, приближенную к марсианской, и вырастили картофель.
Таким образом, эксперты продемонстрировали, что вырастить картофель на Красной планете вполне возможно, - сообщает «Экономика сегодня».
В ходе эксперимента ученые высадили картофель в особом модуле, где поддерживали среду на уровне, близком к марсианскому, в разряженной и почти лишенной кислорода атмосфере. Установленная внутри камера зафиксировала, как стебли картофеля прорезались сквозь почву.
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