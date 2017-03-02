Ученые смогли вырастить человеческие уши из яблока

Канадские ученые, работающие в университете Оттавы, смогли вырастить человеческие уши, используя ткани обычного яблока. ДНК при этом удаляются.

Технология создана на идее использования целлюлозного каркаса яблока. В его основу, избавленную от ДНК, внедряются человеческие клетки, которые вследствие становятся безопасным имплантом, - сообщает «Экономика сегодня».

По мнению экспертов, эта идея поможет продвинуть восстановительную медицину. Выращенные таким способом уши безопасны и не отторгаются организмом. Развитие технологии поможет создавать любые клетки человеческого организма.

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