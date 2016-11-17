Ученые смогли создать «отпечаток» мозга

Ученые под руководством специалистов из Университета Карнеги-Меллон провели уникальный эксперимент, который позволил создать отпечаток мозга. Ныне отпечатки пальцев или сканирование радужной оболочки глаза – это обычное дело. Вскоре, по-видимому, идентифицировать человека можно будет по отпечатку мозга.
Зная, что у любого человека мозг работает по-разному, американские специалисты разработали технологию отпечатка мозга, взяв за основу процедуру магнитно-резонансной томографии. Ученым удалось построить картину взаимосвязей,- сообщает «Экономика Сегодня».


В опыте, проведенном профессором Университета Карнеги – Меллон Тимоти Верстайнену, приняли участие почти 700 человек.Ученые работали с точностью «до нейрона», ограничив наблюдения МРТ небольшим участком белого вещества у поверхности мозга. В результате, для всех участников исследования был собран отпечаток мозга.

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