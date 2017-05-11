Ученые из Сибири создали технологию ускорения роста кедра
Научные сотрудники Сибирского государственного аэрокосмического университета (СибГАУ), разработали технологию ускоренного выращивания сибирского кедра.
Технология заключается в отборе экземпляров сибирского кедра, способного образовывать крупные шишки в более короткие сроки.
Потом данные экземпляры применяются в качестве привоя для выращивания посадочного материала, в котором сохранён ценный генотип отобранных материнских деревьев, - сообщают «РИА Новости».
Таким образом, будущие саженцы отличаются ускоренным ростом и повышенной урожайностью. Руководитель проекта Юлия Щерба рассказала, что в итоге селекционного отбора удалось получить эффективный посадочный материал для озеленения, садоводства, а также создания высокоурожайных плантаций.
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