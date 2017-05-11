Ученые из Сибири создали технологию ускорения роста кедра

Научные сотрудники Сибирского государственного аэрокосмического университета (СибГАУ), разработали технологию ускоренного выращивания сибирского кедра.

Технология заключается в отборе экземпляров сибирского кедра, способного образовывать крупные шишки в более короткие сроки.

Потом данные экземпляры применяются в качестве привоя для выращивания посадочного материала, в котором сохранён ценный генотип отобранных материнских деревьев, - сообщают «РИА Новости».

Таким образом, будущие саженцы отличаются ускоренным ростом и повышенной урожайностью. Руководитель проекта Юлия Щерба рассказала, что в итоге селекционного отбора удалось получить эффективный посадочный материал для озеленения, садоводства, а также создания высокоурожайных плантаций.