Ученые из Швейцарии создали силиконовое сердце

Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха представили новый метод создания искусственного сердца.

Как сообщает журнал Naked Science, орган создается с помощью 3D-принтера. Разработчики использовали при этом метод литья: печатали пресс-форму, которая впоследствии заливалась жидким силиконом. Вес искусственного сердца составил 390 граммов, что является средним показателем у мужчин и женщин - 253 и 332 грамма соответственно.

Новый орган имеет такое же строение, что и настоящий. В ходе испытаний ученые установили, что прототип полностью может воспроизводить работу человеческого сердца. Однако исследования показали, что работа такого органа недолговечна. Искусственный орган сумел вынести около трех тысяч сокращений и проработал меньше часа. При этом ученые подчеркнули перспективность таких технологий и пообещали, что продолжат работу по увеличению срока службы искусственного сердца.

По сведениям Всемирной организации здравоохранения, основной причиной смерти людей остаются болезни сердечно-сосудистой системы. Одним из методов борьбы с высокой смертностью населения является трансплантация сердца.

Ранее ученые заявили о зависимости прогнозов операций по пересадке главного органа организма от лунных фаз и трансплантировали сердце свиньи примату.

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