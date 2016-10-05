Ученые считают ежедневное употребление кофе спасением от старческого слабоумия

Американские специалисты, проводившие эксперименты на 6,5 тысячи пожилых женщин, пришли к выводу, что ежедневное умеренное употребление кофе снижает риск возникновения старческого слабоумия.

Выяснилось, что те из испытуемых в возрасте от 65 до 80 лет, кто получал в день более 261 грамма кофеина, на 36 процентов реже страдали от маразматических проявлений. Примерно такая доза кофеина содержится в трех чашках кофе или шести чашках черного чая, - сообщает ИА REGNUM со ссылкой на Independent.

Авторы исследования назвали свою работу прорывом, но отметили, что бороться с возрастными недугами только при помощи кофе не следует, и пообещали продолжить исследования.