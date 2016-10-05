Ученые считают ежедневное употребление кофе спасением от старческого слабоумия
Американские специалисты, проводившие эксперименты на 6,5 тысячи пожилых женщин, пришли к выводу, что ежедневное умеренное употребление кофе снижает риск возникновения старческого слабоумия.
Выяснилось, что те из испытуемых в возрасте от 65 до 80 лет, кто получал в день более 261 грамма кофеина, на 36 процентов реже страдали от маразматических проявлений. Примерно такая доза кофеина содержится в трех чашках кофе или шести чашках черного чая, - сообщает ИА REGNUM со ссылкой на Independent.
Авторы исследования назвали свою работу прорывом, но отметили, что бороться с возрастными недугами только при помощи кофе не следует, и пообещали продолжить исследования.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии