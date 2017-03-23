Ученые решили переписать историю динозавров

Ученые пришли к выводу, что они не правильно классифицировали кое-какие виды динозавров, поэтому было принято решения пересмотреть действующую классификацию динозавров.

На сегодняшний день согласно известной классификации динозавры делятся на два отряда - птицетазовые и ящеротазовые. К птицетазовым относились стегозавры и трицератопсы, в то время как тероподы, зауроподы и герреразавриды относились к ящеротазовым, - сообщает «Экономика сегодня»

Но как оказалось, эта классификация может быть неточной. Согласно проведенному анализу, тероподы попали в класс ящеротазовых по ошибке, они имеют больше общего с птицетазовыми. Ученые нашли у этих животных 21 характеристику, указывающую на то, что данный вид динозавров должен относиться к птицетазовым. Также ученые узнали, что предком всех динозавров является сальтопус – динозавр размером с кошку. Поэтому можно предположить, что динозавры появились на 5 иллионов лет раньше, чем ранее предполагалось.

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