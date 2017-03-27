Ученые решили дилемму «курицы и яйца»
Ученые из Великобритании провели масштабное исследование и выяснили, что появилось позднее: яйцо или курица.
По словам британских исследователей, один из протеинов, который играет основную роль в создании яичной скорлупы, не способен вырабатываться за пределами куриного организма. С таким заявлением выступили эксперты после исследования, которое было сделано при помощи мощнейшего компьютера HECToR, - сообщает «Экономика сегодня».
Данные технологии позволили тщательно изучить куриное яйцо на абсолютно всех фазах формирования. В результате удалось установить, что белок ОС-17 вырабатывается только яичниками курицы.
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