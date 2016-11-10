Ученые не рекомендуют заниматься спортом в плохом настроении

Учёные утверждают, что заниматься спортом очень опасно. К такому выводу пришли канадские учёные, проведя опыт, в ходе которого они проанализировали данные более двенадцати тысяч человек, перенёсших инфаркт.



Добровольцы из 52 стран мира в возрасте от пятидесяти лет ответили на несколько вопросов, касающихся вредоносных привычек и проблем со здоровьем. Таким образом, получилось выяснить, что наиболее частой причиной заболевания сердца являются не только постоянные стрессы, повышенное давление и вредные привычки, но и физические нагрузки,- сообщает «Народные Новости».



Учёные обращают внимание на то, что занятия спортом должны быть ослабленными. При этом, для того, чтобы они были полезны, а не смертельными, они обязательно должны проходить при славном настроении, потому что эмоциональное напряжение негативно сказывается на работе сердца.