Ученые не рекомендуют выкладывать фото новорожденных в социальные сети
Американские ученые сообщили, что родителям не стоит публиковать фотографии младенцев в соцсетях. Передается, что данное отношение может привести к серьезным последствиям. Как известно, все чаще родители публикуют в Сети снимки своих маленьких детей.
По словам специалистов из Академии Педиатрии в США, это может стать основанием психических осложнений у малыша во время его развития, сообщает «ФАН».
Врачи отмечают, что дети должны сами принимать решение, хотят ли они, чтобы их фото оказались в интернете. Ибо в раннем возрасте они не могу этого делать, родителям нужно задуматься о необходимости показывать общественности своего новорожденного ребенка.
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