Ученые не рекомендуют принимать пищу перед телевизором

Процесс принятия пищи перед телевизором содействует поглощению разнообразного крайне вредного для здоровья фаст-фуда, а также в целом ведет к тому, что люди переедают.

Ученые сообщают, что кроме правильного подбора продуктов, на здоровье воздействуют и такие особенности трапезы, как ее организация,- сообщает «Российская Газета».

То есть, с точки зрения здорового питания, гораздо полезнее неспешно обедать за столом и в кругу семьи, чем быстро поглощать еду, сидя перед телевизором.