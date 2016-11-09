Ученые не рекомендуют принимать пищу перед телевизором

Процесс принятия пищи перед телевизором содействует поглощению разнообразного крайне вредного для здоровья фаст-фуда, а также в целом ведет к тому, что люди переедают.

Ученые сообщают, что кроме правильного подбора продуктов, на здоровье воздействуют и такие особенности трапезы, как ее организация,- сообщает «Российская Газета».

То есть, с точки зрения здорового питания, гораздо полезнее неспешно обедать за столом и в кругу семьи, чем быстро поглощать еду, сидя перед телевизором.

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