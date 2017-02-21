Ученые не рекомендуют обсуждать с друзьями сексуальную жизнь
Специалисты из университета Торонто провели исследования, которые доказали, что болтать с друзьями о сексе вредно. Привычка много и часто вести разговоры на сексуальные темы ведет к понижению либидо, а качество самого секса после таких тем становится номного хуже.
Обсуждение запретной темы всегда вызывало заинтересованность, но, как выяснили психологи, информация о чужих нереальных сексуальных успехах может вызвать чувство неуверенности в себе, - сообщает «Экономика сегодня».
Человек, участвующий в обсуждении, может посчитать свою сексуальную жизнь однообразной, отсюда чувство неудовлетворенности и тоска. Кстати, это касается представителей обоих полов. Особенно страдают от подобных разговоров люди, подверженные нарциссизму. На них удар по самолюбию в интимном вопросе сказывается гораздо интенсивнее.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии