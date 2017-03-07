Ученые рекомендуют избегать такси синего цвета
Пассажиры такси подвергаются большей опасности на дороге, садясь в автомобиль синего цвета, выяснили ученые из США, Китая и Сингапура.
По данным исследования, проведенного на основе данных о ДТП с участием такси, выяснилось, что вероятность попасть в аварию для такси синего цвета на 9 процнтов выше на каждую тысячу машин.
Вместе с тем самыми безопасными ученые признали такси традиционного желтого цвета. Исследование показало, что желтые такси просто более заметны по сравнению с синими.
Специалисты надеются, что результат исследования поможет владельцам такси обезопасить свои машины, сообщает «Экономика сегодня».
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