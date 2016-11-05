Ученые рекомендуют не думать о своих болезнях

Чрезмерное беспокойство по поводу собственного здоровья увеличивает риск развития сердечных заболеваний. Такой необычной вывод сделали норвежские ученые из Университета Бергена.

Специалисты в течение 12 лет изучали состояние здоровья примерно семи тысяч человек и отслеживали, кто из испытуемых умирал или попадал в больницу и по каким причинам. Выяснилось, что у ипохондриков риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы на 73% выше, чем у людей, не склонных слишком волноваться о своем здоровье.

Результаты исследования доказывают: вместо того, чтобы беспокоится по поводу своего тела и бежать к доктору из-за любой проблемы, связанной с физическим здоровьем, лучше обратиться к врачам за диагностикой и лечением тревожного расстройства, сообщают РИА Новости.

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