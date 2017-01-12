Ученые развеяли миф о моногамности женщин
Группа ученых в ходе очередного исследования смогли выяснить, какое время женщина может жить лишь с одним партнером. Эксперты смогли назвать даже четкую цифру.
Оказалось, что этот период не может быть более пять лет. Согласно результатам исследования, после окончания этого срока женщины начинают чувствовать усталость от партнера, и даже задумываются о его смене. Представительница прекрасного пола, через пять лет, становится более раздражительной, чем до встречи со своим избранником, - сообщает «ФАН».
Также, эксперты отмечают, что какое-то расслабляющее занятие может помочь в отношениях, которые достигли своей критичной точки.
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