Ученые развеяли главные мифы о сексе

Американские ученые опровергли главные мифы о сексе. Первым был развеян слух о том, что мужчины занимаются сексом чаще, чем женщины. По мнению экспертов, это актуально для мужчин после 30-летнего возраста, до этого женщины обогнали представителей сильного пола.

Исследователи не подтвердили и влияние на организм продуктов, которые повышают потенцию и либидо. Эти продукты, например устрицы, имеют скорее психологическое действие. Третьим мифом оказалось обрезание. По мнению большинства экспертов в области медицины, эта операция уменьшает чувствительность у мужчин, однако специалисты опровергли это утверждение, - сообщает «Актуальные новости».

Кроме того, ученые подчеркнули, что большая часть мужчин не переживают о размерах своего достоинства. А вот наличие у женщин точки G их беспокоит, однако ее точное местонахождение определить не удалось.

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