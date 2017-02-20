Ученые разрешили детям играть с едой

Ученые из Великобритании пояснили, почему не стоит запрещать детям играть с едой. По мнению экспертов, во время игры дети съедят больше еды. Исследователи разделили детей на две группы.

Одна из них воспроизводила сюжет детской книги при помощи овощей, вторая — при помощи несъедобных предметов, - сообщает «ФАН».

После этого детям предложили перекусить. Выяснилось, что те, кто играл с продуктами, съели существенно больше овощей и фруктов.