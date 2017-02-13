Ученые разрешили детям смотреть телевизор по 6 часов в день

Исследователи из университета Флориды, заявили, что ребенок может проводить у телевизора или компьютера по 6 часов в день, в случае если он занимается спортом или ведет активный образ жизни.

Прежде, ученые были убеждены, что компьютер и телевизор вредят здоровью. Однако вред доставляют не электронные устройства, а сидячий образ жизни, - сообщает «Дни 24».

Собственно он способствует развитию ожирения. Ученые рекомендуют родителям не отбирать электронные гаджеты у своих детей, а побуждать их заниматься спортом.