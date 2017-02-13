Ученые разрешили детям смотреть телевизор по 6 часов в день
Исследователи из университета Флориды, заявили, что ребенок может проводить у телевизора или компьютера по 6 часов в день, в случае если он занимается спортом или ведет активный образ жизни.
Прежде, ученые были убеждены, что компьютер и телевизор вредят здоровью. Однако вред доставляют не электронные устройства, а сидячий образ жизни, - сообщает «Дни 24».
Собственно он способствует развитию ожирения. Ученые рекомендуют родителям не отбирать электронные гаджеты у своих детей, а побуждать их заниматься спортом.
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