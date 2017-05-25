Ученые разработали новый подход к оценке качества угля

Научные сотрудники национального исследовательского технологического университета "МИСиС" рассказали, какие процессы происходят с углем после его извлечения из недр.

Свойства добытого угля после извлечения под действием воздуха, изменения температуры и влажности со временем меняются в худшую сторону. В результате он может потерять до 20 процентов теплоотдачи при горении. Следовательно, увеличивается расход и повышается стоимость производимого тепла и электроэнергии, растет удельное количество отходов, что наносит дополнительный вред экологии региона.

В НИТУ "МИСиС" ведется большая комплексная работа по изучению структуры, свойств углей и их поведения в течение всего цикла, от добычи до использования, - сообщают «РИА Новости».

Исследователи работают над применением в анализе образцов модифицированного метода термогравиметрии – наблюдения за процессом разложения угля при повышении температуры на воздухе и в инертной (использовался газ аргон) среде. Полученные данные помогут правильно определять состояние углей при их добыче, хранении и применении. Это повысит эффективность использования угля как топлива, а также как сырья в химической промышленности. На основе проведенных исследований уже разработаны более 25 национальных и межгосударственных стандартов в области твердого минерального топлива и активированных углей.

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