Американские ученые разработали новый метод выявления опасных вирусов. Разработка называется SHERLOCK, в честь известнейшего сыщика всех времен.

Биологи из университета Брод штата Массачусетс создали бюджетный и в то же время высокоэффективный метод поиска опасных наследственных мутаций и заболеваний. Его преимущество в том, что он способен сканировать нить РНК и выявлять «ошибки» в ее последовательности. Также анализу подвергаются и все находящиеся поблизости нити РНК, - сообщает «Индикатор».

Важным элементом в разработке SHERLOCK является нуклеаз Cas13a, созданный на основе фермента Cas13a/C2c2. SHERLOCK способен выявлять опухолевые изменения, вирусы и бактерии в человеческом организме. Стоит отметить, что новшество не только очень быстро выявляет отклонения, но и дешевое, что также является значительным преимуществом.