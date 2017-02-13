Ученые разработали нанобумагу и способ печати без чернил

Ученые из США и Китая изобрели метод печати на бумаге с помощью ультрафиолетовых лучей. Это позволить сделать процесс более дешевым и минимизирует отрицательное влияние на окружающий мир.

Эксперименты проводились в Калифорнийском университете. Эксперты создали покрытие, состоящие из наночастиц, которые наносят на обычную бумагу и меняют цветовой оттенок при попадании на него ультрафиолетовых лучей, - сообщает «Экономика сегодня».

Само покрытие изготовлено из берлинской лазури и диоксида титана, который позволяет составляющим элементам терять цвет при воздействии света. Специалисты полагают, что данное открытие может быть применено в печати для замены чернил.