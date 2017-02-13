Ученые разработали нанобумагу и способ печати без чернил
Ученые из США и Китая изобрели метод печати на бумаге с помощью ультрафиолетовых лучей. Это позволить сделать процесс более дешевым и минимизирует отрицательное влияние на окружающий мир.
Эксперименты проводились в Калифорнийском университете. Эксперты создали покрытие, состоящие из наночастиц, которые наносят на обычную бумагу и меняют цветовой оттенок при попадании на него ультрафиолетовых лучей, - сообщает «Экономика сегодня».
Само покрытие изготовлено из берлинской лазури и диоксида титана, который позволяет составляющим элементам терять цвет при воздействии света. Специалисты полагают, что данное открытие может быть применено в печати для замены чернил.
Следующая новость Прект закона о запрете скидок на алкоголь получил поддержку Минпромторга
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии