Ученые разрабатывают лекарство от любви

Западные ученые заявили, что занимаются созданием таблеток, помогающих заглушить у человека чувство любви.

На данный момент специалисты в сфере нейроэтики разрабатывают таблетки с необычным составом, способные притупить переживания и негативные воспоминания, которые возникают после разрыва отношений или из-за невзаимных чувств, - сообщает «ВладТайм».

В то же время с разработкой препарата, уничтожающего любовь, ученые также создают таблетки для любви. Их цель – вернуть былые чувства и страсть.