Ученые разрабатывают лекарство от любви
Западные ученые заявили, что занимаются созданием таблеток, помогающих заглушить у человека чувство любви.
На данный момент специалисты в сфере нейроэтики разрабатывают таблетки с необычным составом, способные притупить переживания и негативные воспоминания, которые возникают после разрыва отношений или из-за невзаимных чувств, - сообщает «ВладТайм».
В то же время с разработкой препарата, уничтожающего любовь, ученые также создают таблетки для любви. Их цель – вернуть былые чувства и страсть.
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