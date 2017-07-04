Ученые разгадали тайну прочности построек Древнего Рима

Американские ученые провели несколько опытов, в ходе которых смогли раскрыть секрет прочности зданий, возведенных во времена Древнего Рима. Оказывается, такая прочность добивается особым химическим составом бетона, который представляет собой смесь пепла с морской водой.

Технологии, которые применялись в давние времена, утеряны, и сейчас никто не может рассказать об опыте древних цивилизаций, или же повторить такой успех. Не раз археологи заявляли, что постройки тех времен могли быть возведены благодаря некоторым особенным инструментам и оригинальным способам. Истории известны множество фактов, которые говорят о том, что в Древнем мире цивилизация была сильнее развита, чем современная, - сообщает «Народные новости».

Эксперты продолжают выяснять, каким способом и при каких обстоятельствах строились дома в Древнем Риме, чтобы после повторить успех своих предшественников.

Новости по теме
Теги:
События: наука
Персоны: ученые
Следующая новость Си Цзиньпин стал орденоносцем апостола Андрея

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО