Ученые разгадали тайну прочности построек Древнего Рима

Американские ученые провели несколько опытов, в ходе которых смогли раскрыть секрет прочности зданий, возведенных во времена Древнего Рима. Оказывается, такая прочность добивается особым химическим составом бетона, который представляет собой смесь пепла с морской водой.

Технологии, которые применялись в давние времена, утеряны, и сейчас никто не может рассказать об опыте древних цивилизаций, или же повторить такой успех. Не раз археологи заявляли, что постройки тех времен могли быть возведены благодаря некоторым особенным инструментам и оригинальным способам. Истории известны множество фактов, которые говорят о том, что в Древнем мире цивилизация была сильнее развита, чем современная, - сообщает «Народные новости».

Эксперты продолжают выяснять, каким способом и при каких обстоятельствах строились дома в Древнем Риме, чтобы после повторить успех своих предшественников.