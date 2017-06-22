Ученые разгадали тайну белых ночей
Ученые из Канады раскрыли тайну белых ночей и теперь уверяют, что это природное явление зависит от так называемых атмосферных волн.
Исследователи изучили информацию, полученную от метеоспутников и смогли выяснить, что является причиной возникновения так называемых белых ночей – природного явления, при котором даже поздно вечером на улице светло, - сообщает «Мир 24».
Так вот, по мнению специалистов, это связано с атмосферными волнами, которые сходятся в определенных местах и усиливают свет, рассеянный в воздухе. Кроме того, канадцы говорят, что чаще всего белые ночи возникают в основном в умеренных и северных широтах.
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