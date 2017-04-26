Ученые разгадали тайну Кровавого водопада в Антарктиде
Американским ученым получилось раскрыть тайну Кровавого водопада, вытекающего из ледника Тейлора в Антарктиде.
Согласно итогам последнего исследования, вода с красным оттенком зажата на глубине под ледником. Ее возраст составляет более миллиона лет.
Кровавый водопад популярен в мире тем, что периодически из ледника начинает течь вода, окрашенная в красный цвет. Такой оттенок ей придает входящее в ее состав железо.
По словам исследователей, такая вода может оставаться в жидком состоянии даже в условиях чрезвычайно холодного ледника, - сообщает «Суть событий».
Специалисты объясняют это тем, что вода при замерзании отдает тепло, которые воздействует на окружающие холодный лед, растапливая его.
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