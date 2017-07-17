Ученые рассказали о вреде сахарозаменителей

Ученые из Канады заявили, что сахарозаменители могут вызвать ожирение и диабет. Специалисты провели исследование о влиянии на организм аспартама, сукралозы и стевиозида.

Искусственные подсластители, как оказалось, не только не способствуют сокращению веса, но и вызывают его рост, а также ведут к гипертонии, диабету, сердечным заболеваниям. Научные сотрудники сделали свои выводы по результатам метаанализа 37 научных работ при участии порядка 400 тысяч человек, - сообщает «Российская Газета».

Как сказала эксперт Меган Азад, нужно осуществить дополнительные исследования для выявления долгосрочных угроз и преимуществ заменителей сахара. Необходимо принять во внимание текущую эпидемию ожирения и болезни, которые с ней связаны.