Ученые рассказали о вреде сахарозаменителей
Ученые из Канады заявили, что сахарозаменители могут вызвать ожирение и диабет. Специалисты провели исследование о влиянии на организм аспартама, сукралозы и стевиозида.
Искусственные подсластители, как оказалось, не только не способствуют сокращению веса, но и вызывают его рост, а также ведут к гипертонии, диабету, сердечным заболеваниям. Научные сотрудники сделали свои выводы по результатам метаанализа 37 научных работ при участии порядка 400 тысяч человек, - сообщает «Российская Газета».
Как сказала эксперт Меган Азад, нужно осуществить дополнительные исследования для выявления долгосрочных угроз и преимуществ заменителей сахара. Необходимо принять во внимание текущую эпидемию ожирения и болезни, которые с ней связаны.
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