Ученые рассказали о влиянии газировки на работу мозга

Ученые из США узнали, чем может обернуться пристрастие к газировке. Эксперты из университета Бостона в Штатах стали героями нового выпуска научного журнала Alzheimer's & Dementia, на страницах которого была опубликована статья об исследовании на тему вреда здоровью от сладких газированных напитков.

И как в результате установили исследователи, злоупотребление газировкой способствует атрофии мозга, в частности, страдают нижние отделы мозга, а также ухудшается память, - сообщают «РИА Новости».

Но и это еще не все - выяснилось, что любители газировки обрекают себя на тройной риск инсульта и формирования старческого маразма.