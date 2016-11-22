Ученые рассказали о судьбе Земли после исчезновения Марса

Специалисты из США и Арабских Эмиратов выяснили, какие условия существовали бы на Земле в том случае, если бы в Солнечной системе отсутствовал Марс, а Юпитер находился гораздо ближе к Солнцу.

Ученые рассмотрели два сценария изменения эксцентриситета орбиты. В первом случае эксцентриситет за 4,5 тысяч лет изменился в диапазоне от нуля до 0,066, во втором — от нуля до 0,283 за 6,5 тыс. лет,- сообщает «Экономика Сегодня».

В другом варианте на планете наблюдался бы парниковый эффект, а глобальный океан существовал бы около 1 миллиард лет. Как объясняют авторы работы, планета Юпитер значительно влияет на колебание параметров орбиты Марса.