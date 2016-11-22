Ученые рассказали о судьбе Земли после исчезновения Марса
Специалисты из США и Арабских Эмиратов выяснили, какие условия существовали бы на Земле в том случае, если бы в Солнечной системе отсутствовал Марс, а Юпитер находился гораздо ближе к Солнцу.
Ученые рассмотрели два сценария изменения эксцентриситета орбиты. В первом случае эксцентриситет за 4,5 тысяч лет изменился в диапазоне от нуля до 0,066, во втором — от нуля до 0,283 за 6,5 тыс. лет,- сообщает «Экономика Сегодня».
В другом варианте на планете наблюдался бы парниковый эффект, а глобальный океан существовал бы около 1 миллиард лет. Как объясняют авторы работы, планета Юпитер значительно влияет на колебание параметров орбиты Марса.
Следующая новость Госдепартамент США предупредил своих граждан об угрозе терактов в Европе
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии