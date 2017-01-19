Ученые рассказали о способностях макак к математике

Обитающие в Африке макаки-резус способны производить простейшие математические исчисления. К такому выводу пришли исследователи из американского Университета Рочестера.

По словам ученых, макаки могут различать большие и маленькие величины. Они способны запоминать цифры и после некоторого бучения решать простые уравнения, сообщает OAne.ws.

Исследователи отмечают, что некоторые виды обезьян по своим умственным способностям сравнимы с пятилетними детьми.

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