Ученые рассказали о способностях макак к математике
Обитающие в Африке макаки-резус способны производить простейшие математические исчисления. К такому выводу пришли исследователи из американского Университета Рочестера.
По словам ученых, макаки могут различать большие и маленькие величины. Они способны запоминать цифры и после некоторого бучения решать простые уравнения, сообщает OAne.ws.
Исследователи отмечают, что некоторые виды обезьян по своим умственным способностям сравнимы с пятилетними детьми.
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