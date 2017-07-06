Ученые рассказали о способе зарядить iPhone за 5 минут

Специалисты раскрыли секрет быстрой зарядки iPhone. Их простые советы помогут уменьшить время зарядки мобильного устройства почти в два раза. Для этого надо воспользоваться источником питания для планшета IPad Pro. Он самым лучшим образом заполняет гаджет энергией и позволяет уменьшать процесс зарядки.

Кроме того, эксперты советуют во время зарядки включить авиарежим, который позволяет не тратить энергию на смс-сообщения и фиксацию сигнала. Также не нужно включать дисплей для проверки уровня зарядки. На эти действия тратится дополнительная энергия, и процесс растягивается, - сообщает «Политика сегодня».

Правда, данный способ работает исключительно с моделями смартфона 6 и 7. При зарядке смартфона до 100 процентов можно сэкономить целый час.