Ученые рассказали о сексуальной активности молодежи

Американские ученые провели исследование, в ходе которого сопоставили сексуальную активность современной молодежи и их отцов и матерей – людей, который родились до 1980 года.

Выяснилось, что молодые люди более требовательны в постели, чем их родители. Большинство представителей молодого поколения, с которыми общались специалисты, заявили, что предпочитают долговременные отношения и избегают случайных связей, - сообщают «Аргументы недели».

Как отмечают эксперты, причиной такого поведения является вовсе не возросший уровень нравственного сознания в американском обществе. Многие опрошенные признались, что ответственно относятся к выбору партнера только потому, что боятся заболеваний, передающихся половым путем.