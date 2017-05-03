Ученые рассказали о религиозных причинах эволюции кур

Ученые из Британии выяснили, как религия повлияла на одомашнивание кур.

Куры были полностью одомашнены довольно поздно — в IX-XI веках нашей эры. В то время люди начали массово употреблять в пищу яйца и самих кур, - сообщают – «РИА Новости».

По словам автора исследования Андерсона Эриксона, массовое одомашнивание скота и птиц связано с обычаями христианских постов. Собственно монахи-бенедиктинцы завели первых кур и начали пропагандировать их одомашнивание.