Ученые рассказали о религиозных причинах эволюции кур
Ученые из Британии выяснили, как религия повлияла на одомашнивание кур.
Куры были полностью одомашнены довольно поздно — в IX-XI веках нашей эры. В то время люди начали массово употреблять в пищу яйца и самих кур, - сообщают – «РИА Новости».
По словам автора исследования Андерсона Эриксона, массовое одомашнивание скота и птиц связано с обычаями христианских постов. Собственно монахи-бенедиктинцы завели первых кур и начали пропагандировать их одомашнивание.
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