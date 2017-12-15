Ученые рассказали о правильном мытье рук

Большинство людей неправильно и недостаточно тщательно моют руки, в результате чего рискуют своим здоровьем.

По словам специалистов Орегонского университета, для эффективной очистки кожи рук от болезнетворных бактерий необходимо намыливать их в течение 20-30 секунд. Затем руки нужно тщательно ополоснуть теплой водой и вытереть бумажным полотенцем или воспользоваться сушилкой.

В тех случаях, когда к воде и мылу доступа нет, следует воспользоваться дезинфицирующими средствами на основе 60-процентного спирта, сообщает издание Science Alert.

Специалисты также не рекомендуют использовать мыло с триклозаном и другими антибактериальными веществами. Они способствуют развитию устойчивых болезнетворных бактерий и при этом могут повредить здоровью человека.

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