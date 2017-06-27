Ученые рассказали о последствиях поедания человеческой плоти

Как вы думаете, что было бы, если люди начали, есть себе подобных? Действительно ли это опасно для здоровья? И что происходит, когда человек ест других людей?

Если рассматривать варианты каннибализма насекомых, то например, некоторые пауки, для того чтобы выжить, съедают свою мать. Рыбы, улитки и амфибии также съедают своих братьев при рождении. Например, крольчиха может съесть своего кролика в стрессовых ситуациях, и древние люди могли бы сделать также. Ученые нашли древние кости людей, употреблявших в пищу языки, мозг и бедро, - сообщает «ВладТайм».

Кроме того, древние люди пили кровь. Выяснилось, что при употреблении человеческого мяса повышается риск заражения гепатитом, возникновению вируса Эболе и другими тяжелыми заболеваниями. К тому же эта пища чересчур калорийна. Например, человеческое бедро содержит 10 тысяч калорий.

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