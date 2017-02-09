Ученые рассказали о последствиях отказа от сахара

Американские ученые смогли выяснить, какую пользу для организма человека дает полный отказ от употребления сахара.

Даже если отказаться от сахара на девять дней, можно улучшить свое здоровье. У человека нормализуется давление, улучшаются показатели холестерина в организме, и снижается скопление инсулина, - сообщает «ФАН».

Собственно поэтому доктора советуют периодически обходиться без сахара.