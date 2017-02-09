Ученые рассказали о последствиях отказа от сахара
Американские ученые смогли выяснить, какую пользу для организма человека дает полный отказ от употребления сахара.
Даже если отказаться от сахара на девять дней, можно улучшить свое здоровье. У человека нормализуется давление, улучшаются показатели холестерина в организме, и снижается скопление инсулина, - сообщает «ФАН».
Собственно поэтому доктора советуют периодически обходиться без сахара.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии