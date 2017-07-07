Ученые рассказали о пользе сна на левом боку
Специалисты утверждают, что поза, в которой человек проводит большую часть сна, является определяющей для состояния его здоровья.
Эксперты, проведя массу исследований и опытов, пришли к выводу, что наибольшую пользу приносит сон на левом боку. Это оказывает положительное влияние на работу пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. Кроме того, такая поза нормализует кровообращение, что имеет особое значение для беременных, - сообщает «ВладТайм».
Научные сотрудники считают, что именно на левом боку внутренние органы находятся в естественном для них положении, что способствует их правильной работе.
Следующая новость Сокращение пенсионеров принесет казне 1,7 трлн рублей
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии