Ученые рассказали о пользе тараканов

Ученые из Великобритании провели масштабное исследование, которое помогло им узнать миссию тараканов на Земле. По словам экспертов, данные насекомые играет важную роль в экосистеме.

Основная польза тараканов в том, что они благополучно поедают различные разлагающиеся органические материалы, а также изготовляют питательные вещества, предназначенные для других организмов. Преобладающая часть опасений относительно тараканов - обыкновенные мифы, но некоторые из них все же способны переносить инфекционные заболевания, сообщает «Экономика Сегодня».

На Земле насчитывается порядка 5 тысяч видов тараканов, но потенциальную угрозу для человека представляют только 30 из них. Ореол обитания "усатых" насекомых облегает практически все континенты, за исключением холодной Антарктиды.

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