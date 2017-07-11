Ученые рассказали о полезных свойствах клюквы

Ученые из США провели ряд исследований и пришли к выводу, что привычная всем клюква является уникальным по своему составу продуктом.

Во время исследования эксперты обнаружили в клюкве особые компоненты, называющиеся ксилоглюканами. Данные элементы размещены на стенках клеток ягоды. После проникания в организм найденная разновидность сахара становится благоприятной средой для развития положительных бактерий, - сообщает «Актуальные новости».

Таким образом. По словам научных сотрудников. Регулярное употребление клюквы может помочь в формировании правильной микрофлоры в кишечнике человека.