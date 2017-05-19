Ученые рассказали об опасности медленного интернета

Ученые из Дании провели опыты, в ходе которых выяснилось, что медленный интернет несет опасность для здоровья пользователей.

В исследовании приняли участие 200 человек разных возрастов. Добровольцам предложили работать некоторые время на планшетах, ноутбуках или смартфонах, при этом скорость интернета постепенно снижалась. Эксперты зафиксировали, что при понижении скорости интернета у участников эксперимента учащался пульс, повышалось кровеносное давление, и даже возникала головная боль, - сообщает «ФАН».

Исходя из результатов исследования, научные сотрудники пришли к выводу, что медленный интернет негативно влияет на самочувствие пользователей. Более того, ученые утверждают, что постоянные волнения насчет медленного интернета могут привести к необратимым последствиям.

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