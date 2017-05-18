Ученые рассказали об опасности кратковременного отказа от физкультуры

Британские ученые заявили о том, какие последствия может иметь кратковременная пауза в занятиях спортом.

Эксперты рассказали на Европейском конгрессе по ожирению в Португалии о том, что всего две недели отказа от занятий физической культурой в молодом возрасте могут причинить тяжелый вред здоровью, - сообщают «РИА Новости».

Как установили британские исследователи, резкий отказ от спорта за две недели такой паузы может вызвать в организме метаболические изменения, повышающие риск развития хронических заболеваний и ранней смерти.