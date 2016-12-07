Ученые расширили список заболеваний вызываемых курением

Американские специалисты обследовали более миллиона американцев и отметили, что у приверженцев табака наблюдается повышенное количество заболеваний раком предстательной железы у мужчин и раком груди у женщин.

Также ученые объединяют появление новых видов рака с этой вредной привычкой. Еще в результате более слабого иммунитета, чем у людей ведущих здоровый образ жизни у курильщиков отмечают более частые случаи заражения инфекционными заболеваниями. В результате все это приводит к сокращению жизни людей, подверженных вредной привычке на десять лет, - сообщает «Экономика сегодня».

По словам исследователей, вред от курения недооценен практически на двадцать процентов. Научные сотрудники верят, что результаты исследования заставят народ призадуматься и изменить отношение к своему здоровью.