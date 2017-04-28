Ученые расшифровали язык дельфинов
По словам исследователей, дельфины во время общения друг с другом могут издавать 186 различных звуков.
Применяя дешифрующую программу, ученые проанализировали более 40 языков, которые использует человек. Специалисты уверены, что программа способна расшифровать и язык дельфинов, - сообщают «Дни 24».
В планах у экспертов составить целый словарь языка этих водных млекопитающих. На изучение темы, по их расчетам, может уйти три года. Ученые уже успели записать более 80 звуков для программы.
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