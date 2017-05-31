Ученые расшифровали ДНК древнеегипетских мумий

Немецкие ученые из университета Тюбингена впервые расшифровали ДНК древнеегипетских мумий. На данный момент уже получена информация о ста мумифицированных телах.

Ранее все попытки палеогенетиков «прочесть» код ДНК были встречены со скепсисом. Поскольку множество факторов делали сохранение хотя бы нескольких фрагментов ДНК минимальными. Во-первых, тела древних людей обрабатывались химическими растворами, затем помещались в саркофаги и на протяжении тысячелетий находились в вакууме, - сообщают «РИА Новости».

На сегодняшний день изучено практически 100 мумифицированных тел. Из полученной информации следует, что геном древних египтян практически не изменялся на протяжении нескольких поколений. Но с падением Римской империи в генетике народа Нила стали происходить изменения. Это вызвано смешанными браками с переселенцами из южной Африки. Примечательно, что современные египтяне имеют в своем геноме лишь 8 процентов генетического материала, который им достался от великих предков.