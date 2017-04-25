Ученые расшифровали данные о древней глобальной катастрофе
Британские ученые нашли каменные столбы, на которых были вырезаны загадочные рисунки. Любопытные артефакты нашли в древнем храме, расположенном на юге-востоке Турции. Возраст находок составляет около 12 тысяч лет.
По словам ученых, примерно в это же время на Земле произошли значительные изменения климата. Эксперты считают, что рисунки имеют отношение к созвездиям и космосу вообще. Некоторые люди были изображены без головы, что могло стать следствием катастрофы, - сообщает «ФАН».
Около 12 тысяч лет назад климат на Земле резкого поменялся, причиной чему могло стать падение кометы. Ученые уверены, что древние люди зарисовали на скалах последствия этой катастрофы.
Следующая новость На курорте Черногории прогремел взрыв
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии