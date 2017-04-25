Ученые расшифровали данные о древней глобальной катастрофе

Британские ученые нашли каменные столбы, на которых были вырезаны загадочные рисунки. Любопытные артефакты нашли в древнем храме, расположенном на юге-востоке Турции. Возраст находок составляет около 12 тысяч лет.

По словам ученых, примерно в это же время на Земле произошли значительные изменения климата. Эксперты считают, что рисунки имеют отношение к созвездиям и космосу вообще. Некоторые люди были изображены без головы, что могло стать следствием катастрофы, - сообщает «ФАН».

Около 12 тысяч лет назад климат на Земле резкого поменялся, причиной чему могло стать падение кометы. Ученые уверены, что древние люди зарисовали на скалах последствия этой катастрофы.