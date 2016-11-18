Ученые раскрыли загадку появления жизни

Группа ученых из лондонского Имперского колледжа провела исследование кратера Чиксулуб и установила, как столкновение астероида с Землей смогло изменить среду обитания горных пород, сделав ее пригодной для появления жизни.

Чиксулуб является огромным кратером. Он сформировался около 65 миллионов лет назад и ознаменовал гибель динозавров. Величина кратера достигают 180 километров в диаметре и 20 километров в глубину,- сообщает «Экономика Сегодня».

Эксперты минувшей весной взяли образцы горных пород из скважины, которую удалось пробурить в кратере. Исследования, проведенные на днях, изобразили, что из-за удара астероида горные породы стали более пористыми, а значит — пригодными для появления простых форм жизни. В поры стабильно поступают питательные вещества через воды, циркулирующие под землей.

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