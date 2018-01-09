Ученые раскрыли тайну однояйцевых близнецов

Однояйцевые близнецы идентичны на эпигенетическом, «белково-молекулярном» уровне, выяснили американские генетики.

«Облик и другие черты каждого человека зависят не только от генов, которые он унаследовал от родителей, но и от эпигенетических механизмов, определяющих, какие гены будут включены или выключены в клетках того или иного типа», - рассказал Роберт Уотерлэнд из Бэйлоровского колледжа в Хьюстоне (США).

По его словам, если ДНК является «компьютером» человеческого тела, то эпигенетические механизмы являются операционной системой, которая решает, что он будет делать.

Уточняется, что геном человека упакован в особые белки-гистоны, которые удерживают свернутую ДНК на месте и влияют на считываемость отдельных генов, повышая или понижая их активность в различных тканях и клетках. Уотерленд и его коллеги пытались раскрыть одну из самых интересных особенностей однояйцевых близнецов.

Несмотря на идентичное устройство ДНК, их поведение и характер часто очень сильно отличаются. Генетики предположили, что эти различия могут быть связаны с эпигенетикой.

Ученые проанализировали структуру эпигенетических меток в ДНК сотни однояйцевых и двухсот обычных близнецов, живущих в Австралии и Африке, и обнаружили, что некоторые наборы этих меток буквально полностью совпадали у полных близнецов, что невозможно объяснить тем, что они обладают идентичной ДНК.

Такое совпадения, как отмечает ученый, были характерны не для всех участков эпигенома, а в основном для тех регионов, которые были связаны с развитием различных наследственных болезней и рака.

Анализ образцов крови раковых больных и их здоровых родственников показал, что однояйцевые близнецы с совпадающими эпигенетическими метками могут в одинаковой мере быть подвержены развитию этих проблем со здоровьем, а также обладать схожим набором других черт и особенностей поведения, сообщает «РИА Новости».

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