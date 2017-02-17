Ученые раскрыли тайну происхождения эмоций
Ученые выяснили, что человеческие эмоции не являются врожденными. По их словам, они выступают скорее в качестве когнитивных состояний, которые появляются при сборе мозгом информации, не запрограммированной при рождении.
К таким выводам эксперты пришли, опираясь на итоги исследования с участием добровольцев. Так, по их словам, эмоции являются следствием полученного человеком опыта, - сообщает «ВладТайм».
Так, по словам исследователей, в мозге человека имеются определенные механизмы, которые и приводят к возникновению определенных эмоций. При этом экспертам не получилось найти точных доказательств того, что человеческие чувства не запрограммированы при рождении, так как они возникают в коре головного мозга.
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