Ученые раскрыли тайну происхождения эмоций

Ученые выяснили, что человеческие эмоции не являются врожденными. По их словам, они выступают скорее в качестве когнитивных состояний, которые появляются при сборе мозгом информации, не запрограммированной при рождении.

К таким выводам эксперты пришли, опираясь на итоги исследования с участием добровольцев. Так, по их словам, эмоции являются следствием полученного человеком опыта, - сообщает «ВладТайм».

Так, по словам исследователей, в мозге человека имеются определенные механизмы, которые и приводят к возникновению определенных эмоций. При этом экспертам не получилось найти точных доказательств того, что человеческие чувства не запрограммированы при рождении, так как они возникают в коре головного мозга.